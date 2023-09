Fuzuê: onde é gravada a novela?

A novela "Fuzuê" assumiu a faixa das sete na programação da TV Globo e trouxe para o cenário algumas paisagens do Rio de Janeiro. Para a gravação de algumas cenas do folhetim, a emissora escolheu as praias de Angra dos Reis, para onde o casal Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro) viajou.

Para as externas da trama, a TV Globo utilizou mais de uma praia de Angra. Já o restante das cenas foram gravadas nos Estúdios Globo, zona oeste do Rio de Janeiro, onde fica localizada a cidade cenográfica da emissora.

Qual a história de "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna (Giovana Cordeiro), moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece dentro da loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero (Edson Celulari), dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)