Larissa Manoela está na novela 'Fuzuê'?

A novela "Fuzuê" estreou há pouco mais de duas semanas na TV Globo e uma das integrantes do elenco deixou o público em dúvidas nas redes sociais. Isso porque alguns internautas acabaram confundindo a atriz Fernanda Rodrigues, intérprete de Alícia, com a também atriz Larissa Manoela, que não está na trama das sete de Gustavo Reiz.

Muitos telespectadores da novela ficaram chocados com a semelhança entre as duas atrizes atualmente e até mesmo quando eram mais novas. No Twitter, algumas pessoas disseram acreditar que Larissa estava no elenco, mas a última produção na qual a atriz participou foi "Além da Ilusão", transmitida em 2022.

Veja a reação do público: