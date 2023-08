Fuzuê: Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes do elenco da nova novela da Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa está de volta às produções da TV Globo cinco anos após o fim da novela "O sétimo guardião", onde interpretava Luz. Em "Fuzuê", nova trama das sete com direção de Fabrício Mamberti, a artista vive a personagem Preciosa Montebello, herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias.

Qual a história de Preciosa em "Fuzuê"?

Preciosa é a grande vilã da novela das sete, além de ser a primeira interpretada por Marina Ruy Barbosa na carreira. Herdeira da fortuna dos Montebello, ela é administradora de uma loja de joias, filha de César Montebello (Leopoldo Pacheco) e Bebel (Lilia Cabral), com quem tem uma relação conturbada.

Considerada uma empresária poderosa, a personagem também apresenta um programa de TV em que vive uma “coach da riqueza”, no qual estimula as mulheres a seguir seu exemplo e também se tornarem ricas. Preciosa morre de medo de perder sua fortuna e, ao mesmo tempo, vive para ostentar o dinheiro que tem.

Sei pai é um homem apaixonado por aventuras e entrega a ela uma série de documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida em um terreno no centro do Rio de Janeiro. Ao começar as buscas pelo tesouro, a vilã descobre que ele está na famosa loja Fuzuê e, além disso, que tem uma irmã e terá que dividir o seu patrimônio com a moça, interpretada por Giovana Cordeiro.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)