Viih Tube e Eliezer comemoram seis meses da filha Lua com o tema 'Família Dinossauro'

Viih Tube e Eliezer, de 23 e 33 anos, comemoraram o sexto mês de vida da filha Lua Di Felice, a única filha do casal, nesta segunda-feira (9). Os dois ex-BBBs fizeram uma festa com toda a decoração e fantasias inspiradas na série "Família Dinossauro". O ex-BBB se fantasiou de Dino, o patriarca da família Silva Sauro, equante Viih Tube estava de Charlene da Silva Sauro e Lua de Baby.

"Família Dinossauro. O Baby chegou para comemorar 6 meses! Fazemos tudo por você, nossa princesa. É uma delícia te ver dar risada das nossas fantasias e comemorar mais um mês de vida", legendaram os influenciadores em uma publicação em conjunto.

Desde o primeiro mês, Lua é fantasiada pelos pais para as festinhas. No primeiro mês, foi vestida de Boo, personagem da animação "Monstros S.A" e os ex-BBBs se vestiram como os monstros da produção da Pixar. O segundo mês foi inspirado no "Xou da Xuxa"; o terceiro, na "Barbie"; no quarto mês, foram os Teletubbies; e no quinto, "As Meninas Superpoderosas".