Viih Tube fala sobre resguardo e sua primeira relação sexual pós-parto: ‘Doeu’

A influencer Viih Tube utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (3), para compartilhar com os seguidores sobre o seu resguardo e a primeira relação sexual que teve com o ex-BBB Eli após o nascimento de Lua, a filha do casal. No vídeo, a youtuber também deu dicas para as mães de como passar por esse momento delicado sem tantas cobranças.

Viih iniciou o conteúdo dizendo que, os médicos recomendam de seis a oito semanas do pós-parto, que as mulheres não tenham relações para evitar uma possível infecção uterina e vaginal. “Outro motivo é: seu corpo tá voltando pro lugar, os órgãos tão voltando. Então, um respiro ali é muito bem-vindo nesse processo”, explicou a influencer.

A mãe da pequena Lua também mencionou a parte emocional, que envolve a adaptação com o bebê e a variação de hormônios. Viih Tube afirmou que esse foi um dos momentos mais difíceis para ela.

“Agora vou contar como foi o meu resguardo. Eu tive 15 dias [logo após o parto] muito difíceis, em que eu realmente me culpei demais, me cobrei muito, fiquei muito triste. Eu sentia uma coisa que parecia que era o fim do mundo, que era uma fase que nunca ia passar. Senti coisas estranhas, pensamentos estranhos, muito medo de tudo: medo da minha filha engasgar, medo da minha filha tomar banho e levar um caldo. Eu tive 15 dias muito confusos”, declarou.

Depois de quase duas semanas, a influencer disse ter começado a notar o libido voltar aos poucos e decidiu tentar pela primeira vez após o nascimento de Lua. “Veio uma vontade absurda e eu fiquei muito feliz porque é um sinal que eu estou melhor, estou bem, voltando aos eixos. Isso é ótimo”, afirmou, reforçando a importância de cada uma respeitar o próprio tempo.

A influenciadora ainda deu uma dica para as mamães na ‘hora H’, falando sobre o uso de lubrificante. “O meu marido é muito antenado com essas coisas, é muito preocupado com o prazer feminino. Estou muito feliz por ele ter essa preocupação. Ele pesquisou bastante sobre, falou até com a nossa médica. Então a dica é: use lubrificante na primeira vez e informe ao marido de vocês que pode doer”, aconselhou.