BBB 24: Qual BBB Eliezer participou? Relembre a trajetória do brother

Eliezer, de 32 anos, participou da 22° edição do Big Brother Brasil como integrante do time ‘Pipoca’, e surpreendentemente, acabou sendo o último eliminado da edição na berlinda com Arthur Aguiar e Douglas Silva.

Dono de uma série de aventuras, o ex-participante começou a trabalhar na lanchonete do pai quando tinha apenas 14 anos para comprar um CD da Avril Lavigne para a namorada. Posteriormente, estagiou em uma revista onde descobriu a paixão pela comunicação visual e se tornou designer.

Há 12 anos abriu uma empresa com o melhor amigo, além de ter viajado ao redor do mundo e colecionar tatuagens pelo corpo, que marcam destinos já visitados. No reality show, ‘Eli’, como gosta de ser chamado, se permitiu viver cada momento e ainda protagonizou um romance com a ex-participante Natália Deodato.

Na reta final do programa, escapou das berlindas e foi o último eliminado com 65,76% de rejeição do público. Agora, Eliezer é pai de Lua, sua primeira filha com a ex-BBB e influencer Viih Tube, que participou da 21° edição do reality.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)