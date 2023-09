Grávidos de novo? Eliezer revela planos para segunda gravidez com Viih Tube

Nesta sexta-feira (08), o influenciador Eliezer proporcionou uma interação direta com os fãs por meio de uma sessão de perguntas na conta oficial no Instagram. Durante a conversar na rede social, o ex-BBB revelou querer ser pai de novo e muito em breve. Eliezer e Viih Tube, têm planos para expandir a família com outro filho nos próximos meses.

Eliezer respondeu à caixinha: "Estamos planejando engravidar daqui a 6 meses." Essa revelação certamente despertou o interesse dos fãs, que aguardam com expectativa a possibilidade de uma segunda gravidez na vida do casal.

VEJA MAIS

Os ex-participantes do Big Brother Brasil continuam a compartilhar momentos de suas vidas nas redes sociais, proporcionando aos fãs uma visão mais próxima de sua jornada, com a primogênita Lua.