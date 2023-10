Key Alves comenta término com Gustavo e diz que se afastou de participantes do 'BBB' 23

Seis meses após o fim do seu namoro com Gustavo Benedeti, que conheceu durante o "BBB" 23, Key Alves ainda não assumiu nenhum outro relacionamento publicamente. Mas a ex-participante do reality diz já ter superado o ex: "Com o Gustavo já é assunto encerrado há muito tempo. Não tem nem mais o que falar. Não me importam as opiniões de pessoas com quem não tenho contato e que nem sabem da minha vida. Eu já superei há muito tempo. Nunca voltei, nunca mandei mensagem para ele. Estou conhecendo pessoas novas, ficando com pessoas novas. Eu e ele nunca mais trocamos uma conversa e não vamos trocar. Totalmente superado", reforçou.

Além de Gustavo, Key conta que também se afastou de outros brothers com quem teve contato dentro da casa: "Hoje eu só mantenho contato com Cezar Black. É uma pessoa que virou alguém da família. Eu sempre fui muito sincera e verdadeira. Não consigo manter amizade com pessoas aqui fora se lá dentro não deu certo", concluiu a ex-BBB.