Key Alves cobre tatuagem em homenagem a Rodrigo Mussi

Após uma série de julgamentos ainda quando estava confinada no Big Brother Brasil 23, Key Alves cobriu a tatuagem que tinha em homenagem ao ex-BBB Rodrigo Mussi. A jogadora de vôlei tatuou uma mandala em cima do nome do rapaz que tinha escrito no punho e mostrou os detalhes do processo nas redes sociais.

Nos stories, Key se filmou deitada durante a tatuagem e depois mostrou o resultado. A jogadora de vôlei também explicou o significado do novo desenho: "Símbolo da espiritualidade". A tattoo anterior foi pauta durante o "BBB 23", quando Key expôs a relação que teve com o ex-BBB. Ela contou que se encontrou com Mussi na noite em que ele sofreu o acidente, em São Paulo.

Key Alves mostra a nova tatto (Foto Instagram @keyalves)

Vale lembrar que apesar das falas de Key, Rodrigo disse que nunca foi próximo da atleta e que só viu a ex-BBB uma vez. Ele contou que conversou com ela pelas redes sociais algumas vezes depois do acidente, mas que não voltaram a se encontrar.

VEJA MAIS