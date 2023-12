Depois de Gabriel Medina e MC Daniel, Yasmin Brunet aparece deslumbrante em redes sociais

Yasmin Brunet deixou os internautas maravilhados ao aparecer super produzida nesta segunda-feira, 11. A modelo, que é ex-mulher do surfista Gabriel Medina e ex-namorada de MC Daniel, estava maquiada e com looks sensuais.

As imagens foram publicadas por Yasmin após MC Daniel dizer que está solteiro.

Com as suposições sobre o caso com MC Daniel, Yasmin disse ser uma mulher independente e livre. A modelo casou com Gabriel Medina no final de 2020 e, em janeiro de 2022, o casal anunciou a separação.

Yasmin e MC Daniel assumiram o relacionamento em novembro. O affair começou logo após o término do namoro entre ele e Mel Maia.

Enquanto ainda estava casada com Gabriel Medina, Yasmin desabafou nas redes sociais sobre pessoas tóxicas. “Eu acho que, principalmente no Brasil, as relações familiares são muito romantizadas. Tem, sim, famílias muito tóxicas. Tem membros da família que estupram, abusam física e emocionalmente. Tem pais que fazem atrocidades com os filhos”, falou.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)