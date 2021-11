Yasmin Brunet desabafa e fala sobre relações tóxicas

Yasmin Brunet usou suas redes sociais para bater um papo com seus fãs e seguidores. A modelo, esposa do surfista Gabriel Medina, fez uma reflexão sobre pessoas tóxicas. Brigada com a família do marido, famosa refletiu sobre as relações nos lares brasileiros.

“Eu acho que, principalmente no Brasil, as relações familiares são muito romantizadas. Tem, sim, famílias muito tóxicas. Tem membros da família que estupram, abusam física e emocionalmente. Tem pais que fazem atrocidades com os filhos”, iniciou ela.

VEJA MAIS

E continuou, refletindo que no mundo, existem todos os tipos de pessoas e que diante de algumas ações, crianças carregam eternamente esse trauma. “Tem pessoas boas e ruins no mundo”. Infelizmente, muita gente ainda tem a mentalidade de ‘mas é sua mãe, mas é seu pai, seu avô’. E nisso, perdemos crianças diariamente. Seja perdendo vidas ou um futuro todo trauma que elas passam. Mãe e pai são pessoas normais que tiveram filhos. Tem pessoas boas e ruins no mundo”, concluiu.