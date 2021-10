'Lamentável querer diminuir uma mulher', diz Yasmin Brunet sobre ataques da sogra Simone Medina

A modelo Yasmin Brunet se pronunciou nesta quinta-feira (14) sobre os ataques da mãe do esposo Gabriel Medina, Simone. A jovem respondeu sobre as mensagens divulgadas pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, em que a sogra cita um suposto vídeo íntimo de Yasmin, que teria sido gravado quando a modelo era menor de idade.

Em uma série de três stories Yasmin escreveu um texto falando sobre os ataques de Simone. Yasmin declarou que o material não existe e nunca existiu. "Mesmo se existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por sua sexualidade", escreveu.

Ela ainda declarou que "não teria nada que me envergonhar e nenhuma mulher também não teria. Não compactuo com o machismo. Assim como a minha vida também não tem espaço para a homofobia”.

A modelo disse estar "cansada da espetacularização" da vida junto com Gabriel, e caracterizou os ataques como "tentativa lastimável de atacar sua honra".