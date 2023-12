MC Daniel e Yasmin Brunet se afastam e TikToker é apontada como novo affair do cantor

Parece que o romance não assumido entre MC Daniel e Yasmin Brunet não existe mais. A modelo esteve curtindo o Numanice, de Ludmilla, sábado em São Paulo, sem ele. Enquanto o funkeiro cumpria sua agenda de apresentações. Porém, em uma das festas, ele foi flagrado ao lado da TikToker Duda Rubert.

MC Daniel foi a atração principal de uma festa de 15 anos também na capital paulista durante o fim de semana. A aniversariante postou fotos com o cantor e também com sua acompanhante. Há alguns dias, o Falcão, como se denomina, andou curtindo fotos da moça no Instagram.

Quem é Duda Rubert?

Nascida em Santa Catarina, Duda possui hoje pouco mais de 5 milhões de seguidores e estima-se que fature cerca de R$ 50 mil por mês. Além da produção de conteúdo, ela faz cursos de moda, teatro, interpretação e segue se aperfeiçoando cada vez mais na dança. Em seus vídeos, Duda costuma mostrar muito da sua rotina na academia, das viagens e cuidados com a beleza.