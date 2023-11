MC Daniel desconversa sobre affair com Yasmin Brunet

MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet estão sendo vistos muito juntos, porém o funkeiro desconversou sobre qualquer relacionamento com a loira. Na gravação do DVD Praiou, de Matheus e Kauan, em São Paulo (SP), MC Daniel revelou ao jornalista Leo Dias que conheceu a modelo Yasmin Brunet em uma festa de Virgínia Fonseca.

“A gente se conheceu na casa da Virginia. Fui chamado para fazer um show e a gente se conheceu lá", contou MC Daniel. Yasmin revelou que Daniel só foi puxar assunto no Instagram, que ele não conversou pessoalmente. "Pensei que ela [Yasmin] fosse um pessoa mala por ser muito bonita e sermos de mundos distintos, não consegui falar com ela pessoalmente, mas ela é gente boa pra caramba. E foi fluindo, foi fluindo e deu início a uma grande amizade, não é mesmo?”, disse o funkeiro.

Ao serem interrompidos por Leo Dias, por falarem que são só amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet ficaram visivelmente envergonhados.

“Tem dois meses que nos conhecemos. A gente está agindo assim por que somos amigos, Leo”, declarou Brunet. “A gente evita a maldade da Internet”, completou o MC.

O jornalista perguntou sobre a relação com as famílias. Daniel disse que ainda não conheceu a mãe de Yasmin, porém a modelo falou que já conheceu a família do funkeiro. "Amei a mãe dele, muito fofa", confirmou.