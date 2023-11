Yasmin Brunet e MC Daniel chegam juntos na gravação do DVD de Matheus e Kauan

MC Daniel e Yamin Brunet são considerados o “casal do momento”, apesar de não assumirem oficialmente a relação. Os rumores apontam para um romance desde que o ex-de Mel Maia publicou uma foto da família, no aniversário da mãe, acompanhado de Yasmin. O casal participou no último sábado (11), da gravação do DVD da dupla Matheus e Kauan, em São Paulo. O funkeiro e a influenciadora foram vistos chegando juntos para o evento.

VEJA MAIS

O show que marcou a granação do DVD de Matheus e Kauan aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ao longo de toda a noite MC Daniel e Yasmin Brunet estiveram próximos e falando ao ouvido um do outro.

Não é a primeira vez que os dois são flagrados juntos e nem que compartilham momentos de descontração. Na última quarta-feira (8), Yasmin Brunet postou um vídeo em que aparece na casa de MC Daniel brincando com cachorro que foi presente de sua ex, Mel Maia.