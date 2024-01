Wanessa Camargo e Yasmin Brunet entregam entrada no BBB 24

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet revelaram, sem querem, estarem em um possível confinamento para o BBB 24! A cantora e filha de Zezé di Camargo e a influenciadora digital compartilharam nas redes sociais um vídeo com o mesmo cenário de fundo, gravado antes da revelação dos participantes do reality, que deve acontecer durante o ‘Big Day’, nesta sexta-feira (05).

Os vídeos, no entanto, foram deletados tanto por Wanessa como por Yasmin Brunet após a repercussão. Na tarde desta quarta-feira (3), o perfil no Twitter “Realitys Vip”, que ficou conhecido nas redes sociais no ano passado por ter gabaritado o elenco de artistas do BBB 23, também confirmou o nome da filha do cantor sertanejo na nova temporada do programa.

O jornalista Léo Dias, fez, logo em seguida, uma publicação em seu portal confirmando também a participação da cantora.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)