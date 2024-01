BBB 24: Boninho divulga vídeo com pintura de mãos de participantes e desafia internautas

Às vésperas do Big Day, Boninho, diretor do BBB 24 e conhecido como Big Boss, resolveu atiçar a curiosidade do público. Nesta quinta-feira (04), ele postou no seu perfil no Instagram um vídeo com pinturas das mãos dos confinados. Nas diversas cores, através da imagem não é possível dizer de quem é o desenho.

Vale lembrar, que nesta sexta-feira (05), ao longo da programação da TV Globo, o público vai conhecer os mais de 20 participantes da edição deste ano no reality.

"E ai? De quem são essas mãozinhas? Já da pra descobrir??? @bbb #bbb24 #reality #bigday", escreveu Boninho.

A revelação dos confinados será ancorada da casa mais vigiada do Brasil e transmitida pela emissora, será feita por Tadeu Schmidt e Ana Clara. O Grupo Liberal também irá mostrar todos os participantes em tempo real nas suas redes.

O ‘BBB 24’ estreia dia 8 de janeiro.