BBB 24: Ex-jogador do Paysandu aparece como participante do 'puxadinho'; saiba quem é

O perfil POPTime no X, antigo Twitter, vazou uma possível lista para o Big Brother 2024. Entre as apostas para o grupo Camarote e ao grupo Puxadinho dessa edição, estão: Luana Prado, Chico Moedas, Flora Matos, Simaria Mendes, Daiane dos Santos, Yasmin Brunet, dentre outros.

A estreia do programa será dia 8 de janeiro, mas antes disso, surgem dezenas de lista na web. Porém, o confinamento começa a partir desta quarta-feira (3), ou seja, as subcelebridades começam a sumir das redes sociais.

Nesta última lista divulgada, que repercutiu em diversos sites, tem um nome conhecido dos paraenses, principalmente dos jogadores do Paysandu.

O atacante Matheus Batista, que atuou no time Bicolor na temporada de 2022, sendo campeão da Copa Verde. Com 83 publicações no Instagram, boa parte delas com fotos profissionais, o jogador de 28 anos, compartilha essa rotina com 30 mil seguidores.

Mattheus é natural de Americana, em São Paulo, e teve passagens Grêmio e Caxias. Em 2023, ele passou pela Oriku, da Albânia, e Ferroviária, de São Paulo.

No BBB 20, o paraense Hadson Nery, que também atuou pelo Paysandu, foi um dos participantes. Ele fazia parte do grupo Pipoca e foi emparedado duas vezes, sendo o terceiro eliminado da edição com 79,71% dos votos.