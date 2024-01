Simaria 'entrega' possível confinamento no ‘BBB 24’ ao publicar vídeo antigo redes sociais

Após a modelo Yasmin Brunet deixar “escapa” sua suposta participação no BBB 24, chegou a vez de Simaria - também cogitada para entrar na casa mais vigiada do país -, também começar levantar suspeitas dos internautas. Na manhã desta terça-feira (2), a ex-dupla sertaneja de Simone publicou um vídeo em suas redes sociais onde aparece arrumando uma mala. Na legenda, ela escreveu: “Bom dia”.

Confira o vídeo:

A publicação, no entanto, despertou a curiosidade dos seguidores sobre a ida de cantora para o Big Brother Brasil. Por meio de um aplicativo, os internautas conseguiram identificar um detalhe curioso: a gravação feita por Simaria não é atual, e foi realizada há duas semanas.

A lista oficial com os perfis dos participantes do BBB 24 será divulgado na sexta-feira (5) ao longo da programação da TV Globo, como informou a direção do reality show.