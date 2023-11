Simone e Simaria se ignoram em casamento do irmão

Simone Mendes e Simaria se reencontraram no casamento do irmão, na última quarta-feira, 29. As cantoras, que não eram vistas juntas há meses, foram madrinhas da cerimônia de Caio Mendes e Mayara Cardoso. Caio é diretor geral da carreira de Simone.

VEJA MAIS

Ainda durante este mês, a internet resgatou a fala de Simaria sobre o desejo de "transferir seu dom" para Simone, o que rendeu à irmã mais velha uma série de críticas. A entrevista foi dada ao Pod Delas, em abril de 2022.