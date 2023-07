Simaria sobre sucesso de Simone Mendes em carreira solo: "Vitória minha"

Na última quarta-feira (12), a cantora Simaria, de 41 anos, participou do evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo, e comentou sobre a carreira solo de Simone Mendes, irmã e ex-dupla sertaneja. Em entrevista ao Metrópoles durante o evento, Simaria comemorou o sucesso da irmã.

“Eu fico feliz, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então, não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue”, disse a cantora.

Carreira artística e vida amorosa de Simaria

A artista aproveitou para comentar sobre não querer mudar o status de relacionamento, pois seu foco agora é a carreira artística.

"O coração está supertranquilo, dedicado somente aos meus dois filhos. Estou fechada para balanço. Estou criando e compondo, fazendo o que sempre fiz. Eu quero falar de amor e de coisas importantes da vida, como seguir adiante. Às vezes, é importante você perder-se, partir-se, mas fazer a escalada", refletiu a cantora.

Vida doméstica

Simaria explicou ainda sobre a rotina de tarefas domésticas enquanto não volta aos palcos e explicou o porquê de ter estar um pouco distante das redes sociais.

"Estou postando pouca coisa. Pergunto mais se a galera está com saudade de me ver cantar. Imagina que toda hora estou varrendo uma casa, fazendo comida pros meninos, dando banho nas duas crianças, educando... não consigo ficar gravando. Esses momentos em casa são nossos", disse a artista.

