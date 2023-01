Simone Mendes manda recado para Simaria: ‘Ela é o amor da minha vida’

Simone Mendes, ex-integrante da dupla Simone e Simaria, participou do Domingão com Huck do último domingo (15), na Rede Globo, para apresentar as músicas que fazem parte do primeiro projeto da carreira solo. No programa, a sertaneja comentou sobre a separação da dupla com sua irmã Simaria, os motivos do rompimento e aproveitou para pedir perdão a Simaria.

No programa, Luciano Huck perguntou à cantora se a decisão de colocar um ponto final na dupla foi um consenso de ambas as partes. Em tom de brincadeira, Simone explicou que “teve que querer”, para respeitar os desejos de Simaria, que não pretendia continuar a carreira como cantora para dar mais atenção aos seus filhos Giovanna e Pawel.

Relação entre Simone e Simaria

Em seguida, ao responder sobre como anda a relação pessoal com Simaria, a cantora brincou, deu a entender que as duas não tinham mais contato e aproveitou para pedir desculpas à irmã.

"Você conhece uma música do Gusttavo Lima? 'Lembrei que estou bloqueado...' [risos]. Ela é o amor da minha vida, eu devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Minha porta, meu celular, meu amor por você sempre vão estar de pé, porque você é uma das coisa mais importantes que tenho na minha vida”, desabafou Simone.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)