Simaria manda indiretas para a irmã Simone Mendes em show apontam fãs

A cantora Simaria, de 41 anos, teve falas polêmicas em um discurso sobre as músicas da ex-dupla com a irmã, Simone Mendes, de 39 anos. Em um vídeo, que pode circula nas redes sociais, durante um show na última quinta-feira (22), Simaria falou sobre as músicas da dupla e muitos interpretaram como indiretas para Simone Mendes.

"O que seria do cantor e da música se não fosse o compositor? Não seria nada. Não é verdade, gente? Se não existisse o compositor, não existiria música. Então, eu vou dizer para vocês que eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo músicas lindas, músicas que vocês escutaram…", afirmou.

Simone Mendes tem tido uma trajetória muito bem-sucedida após o fim da dupla com Simaria, em agosto do ano passado. Uma de suas músicas de sucesso é Erro Gostoso, que está entre as canções mais tocadas do Spotify Brasil, no YouTube e nas rádios do país.