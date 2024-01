BBB 24: Que horas sai a lista de participantes no 'Big Day'?

Na próxima sexta-feira (5), a curiosidade dos fãs do Big Brother Brasil 24 finalmente chegará ao fim com o anúncio da lista tão aguardada de participantes do reality show. A data do "Big Day" foi confirmada nas redes sociais do programa na última segunda-feira (1) e animou os telespectadores.

VEJA MAIS

O horário em que o público conhecerá os brothers e sisters ainda não foi anunciado pela TV Globo, mas, seguindo o cronograma dos anos anteriores, é possível que os participantes sejam divulgados a partir das 14h45, nos intervalos da novela "Mulheres de Areia", com encerramento ao longo da exibição de "Terra e Paixão", que começa às 21h20.

Este ano, a estreia do programa acontece mais cedo, em comparação aos anteriores. A nova edição do BBB está marcada para a próxima segunda-feira (8) e promete entregar o maior prêmio da história, podendo chegar a R$ 3 milhões, superando os R$ 2,88 milhões pagos em 2023.

Mudança na dinâmica

Além dos dois grupos Pipoca e Camarote, já conhecidos pelo público, o BBB 24 anunciou uma terceira equipe para esta edição. Até o momento, nada sobre o novo grupo foi divulgado pelo programa e os fãs estão na expectativa para uma possível lista com ex-participantes de outras edições para integrar o elenco.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)