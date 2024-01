BBB 24: Decoração da casa é inspirada em contos de fadas; confira

A decoração da casa do Big Brother Brasil 2024 será inspirada em contos de fadas! Ainda não divulgados na íntegra, os cômodos da casa mais vigiada do Brasil foram revelados minimamente pelo Big Boss, Boninho, diretor geral do reality show da Globo.

Entre os elementos decorativos estão características do conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões, com a maçã vermelha enfeitiçada. Além disso, os participantes serão divididos em três quartos coletivos com a adição de um mais um grupo de participantes, ainda não revelados. O quarto do líder permanece confirmado na casa do BBB 24, assim como a divisão entre cozinhas- a do "VIP" e a da "Xepa".

A decoração da cozinha da xepa terá tons frios e detalhes em neon, já a xepa terá uma pegada mais rústica. Os clássicos Bela Adormecida e A Princesa e o Sapo também são referências na decoração. Um dos papéis de parede tem estampas que remetem a um bosque, com desenho de sapos, insetos e pássaros.

Engrenagens, que simbolizam os cálculos de votos e a importância do cronômetro em provas de agilidade, são outras características expostas na decoração.

Outros detalhes da casa ainda poderão ser vistos no 'Big Day', nesta sexta-feira, 05, data em que os participantes são anunciados, mais uma vez divididos entre Pipoca e Camarote. Já o reality estreia no dia 8 de janeiro, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)