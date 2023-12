Nova edição do Big Brother Brasil gera expectativas

O ano termina e as expectativas para 2024 já estão altas para o maior programa de entretenimento da televisão brasileira – o Big Brother Brasil (BBB). A nova edição tem previsão de estrear no dia 8 de janeiro. Muitos já estão na expectativa de como será a edição 24, quem serão os participantes, os famosos e anônimos que aceitaram entrar para o programa, as provas, as intrigas, os amores e quem será o vencedor de R$ 3 milhões.

Uma grande fã do BBB é a paraense Débora Dantas, de 36 anos, esteticista e influenciadora digital que atualmente mora em São Paulo. “Comecei a acompanhar o BBB desde o primeiro. Gosto muito do reality”, enfatiza. “Eu gosto deste formato. No início dessa mudança entre Camarote e Pipoca não sabia se seria muito vantajoso, se seria bom, mas acabou caindo no gosto do público. Mesmo com muita gente não tendo gostado muito da ideia no início. A gente acaba se acostumando, não achava justo com quem era pipoca”, lembra.

Débora gosta tanto de reality que agora participa de um realizado no estilo BBB na rede social TikTok, a diferença é que não há confinamento, os participantes fazem as provas dentro de suas casas em lives. O programa transmitido pelo perfil DD+ no TikTok. “Eu nunca me vi num programa desse, quando veio a oportunidade ao me convidarem, pensei será que eu vou? Era um meio de visibilidade no Tik Tok. Eu acabei me entregando. Você tem tudo o que tem no BBB mesmo, até mesmo tem os fãs e haters. Tiveram momentos que eu pensei que não iria me aguentar”, destacou. A votação de eliminação nos “paredões” é ao vivo. Sai o participante que tiver menos presentes recebidos na rede social.

A esteticista e influenciadora digital Débora Dantas está esperando ansiosa pelo BBB 24. (Arquivo Pessoal)

Débora espera que BBB 24 também venha com novas provas. “Eu gosto muito de ver as provas do BBB porque são sempre bem elaborados. Fazem com que a gente fique ali assistindo. Algumas provas que assiste nesse ano e acompanhando pelas redes sociais, as pessoas não gostaram. Tem provas que são boas e outras não. Espero puro entretenimento e o jogo da discórdia que é ótimo”, completou.

APRENDIZADO – A psicóloga Thaís Macêdo foi uma das primeiras participantes paraenses a entrar no BBB, logo nas primeiras edições. Ainda hoje Thaís é reconhecida pela participação, mas tem um olhar diferente do programa. “O BBB foi uma etapa muito importante da minha vida, de autoconhecimento e muito crescimento”, avalia. “Foi um aprendizado que vida de forma acelerada”, enfatiza.

Thaís Macedo foi uma das primeiras participantes paraenses no BBB. (Divulgação / Arquivo Pessoal)

Atualmente, Diego Sabádo outro paraense que participou do BBB, e fez história na edição 18, avalia que o programa é sempre muito difícil, independentemente do momento. Ele se dedica hoje a escrever livros, é psicoterapeuta e formado em Filosofia. “Não importa quais dinâmicas sejam implementadas. Porque a situação de ser isolado com desconhecidos numa casa, sem saber quantas horas de sono você está tendo, sem ter uma alimentação adequada, sob pressão e estresse constante, por si só já faz do jogo algo super difícil fisicamente e psicologicamente. O BBB não é para qualquer pessoa, por isso a seleção do programa é tão minuciosa e longa”, falou.

Thaís orienta que os futuros participantes deixem tudo organizado do lado de fora da casa e que estejam preparados para que o passado seja revirado. “Como conselho, digo para deixar as coisas aqui fora redondinhas, é importante. Saber que tudo da vida da pessoa do passado vem à tona. Precisa estar ciente disso, mas o mais importante é já deixar uma equipe cuidando da nova carreira aqui fora e estar atento ao mercado”, assegura.

Apesar de não acompanhar muito o BBB nas novas edições, Diego tem vontade de voltar a participar de um reality pela experiência intensa. Hoje com um filho adolescente, ele diz que não impediria o jovem de entrar para um programa caso fosse o seu desejo. “Hoje em dia ele se diverte quando os amigos descobrem que o pai dele é veterano do BBB, mas não liga muito. Se no futuro ele quisesse participar ia ser algo muito legal, tenho certeza. Eu apoiaria, se fosse o desejo dele, afinal, como eu disse, é uma experiência maravilhosa de autoconhecimento. Se rolasse um reality de pai de filho íamos com certeza. Ia ser show”, falou.

Diego Sabádo não assiste mais BBB, mas poderia pensar em voltar para a casa. (Arquivo Pessoal)