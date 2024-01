BBB 24: lista dos participantes será anunciada na sexta, 5, na programação da Globo

O Big Brother Brasil deste ano estreia na próxima segunda-feira (8) na TV Globo, mas os fãs do reality show já vão poder conferir quem serão os nomes dos participantes do programa com dias de antecedência, no famoso Big Day, que acontecerá na sexta-feira (5). Ao longo da programação da emissora, os perfis dos futuros confinados serão divulgados. O horário das revelações ainda será divulgado nas redes sociais da Globo.

Enquanto a lista oficial não sai, nomes como Yasmin Brunet e Simaria, da ex-dupla sertaneja com Simone, são cogitadas como participantes do Time Camarote. Na última semana, o colunista Chico Barney, do portal UOL, anunciou Milhem Cortaz, Antonio Tabet e Lívia Aragão como os confirmados no grupo camarote de BBB 24.

Boninho também utilizou as redes sociais para publicar um vídeo em que mostra alguns desenhos em papéis e avisa aos seguidores: “Quem pode entrar no Big Brother? Eu arrumei um jeitinho de dar umas dicas para vocês”. Confira:

O que se sabe sobre o BBB 24:

O Grupo Liberal separou duas novidades sobre a nova edição do Big Brother Brasil. A primeira delas, é o novo formato de votação do programa. No BBB 24, a dinâmica terá um sistema misto de votação, ou seja, o público poderá votar de duas formas diferentes no site do Gshow; o Voto da Torcida, que funcionária da mesma maneira das últimas edições, com login no site; e o Voto Único, onde o usuário irá precisar informar seu CPF para autenticar o voto, podendo votar uma única vez por Paredão. Ambos os modelos terão peso 50% no resultado

Os quadros do programa também terão novidades. O ator Luis Miranda vai comentar os últimos acontecimentos do confinamento no quadro Big Babado, enquanto o humorista Marcos Veras vai comendar a apresentação do quadro “Vamo invadir sua casa”. O público também passa a participar no “Fanfic Brasil”, dando um olhar divertido para as histórias criadas dentro do reality.