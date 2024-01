BBB 24: Qual BBB Rodrigo Mussi participou? Relembre a trajetória do influenciador

Rodrigo Mussi, 38, influenciador e modelo conhecido pela participação no BBB 22, se destacou na mídia após o reality show, mesmo sendo o segundo eliminado da edição com 48,45% de rejeição do público.

Além disso, o modelo chamou atenção após sofrer um grave acidente de carro em março do mesmo ano, o qual resultou em traumatismo craniano e fraturas no corpo. Durante o trágico momento, Mussi precisou ficar internado na UTI por mais de dois meses.

Trajetória

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Mussi, natural de São José dos Campos (SP) viveu momentos conturbados ao ser expulso da casa dos pais aos 12 anos. Tendo que se virar sozinho, o influenciador começou um estágio em um banco e com o dinheiro alugou sua própria casa e financiou a faculdade.

Posteriormente, aos 21 anos, tornou-se o gerente de banco mais novo do Brasil. Após a morte do pai durante um acidente de carro, o modelo se mudou para a Austrália para estudar marketing e lá trabalhou como pedreiro, lavador de louça e bartender.

BBB 22

Na 22° edição do Big Brother Brasil, Mussi foi o segundo eliminado da casa, mas, ainda assim, chamou a atenção pela postura destemida e presente durante a breve passagem pelo reality. Mussi ficou conhecido por ter sede de jogo em uma edição marcada pelas relações apaziguadas e descompromissadas. No paredão, disputou a permanência com as pipocas Jessi e Natália.

Depois do BBB, o gerente de contas se estabilizou na carreira como influenciador e modelo. Nas redes sociais, Mussi soma mais de 3,7 milhões de seguidores, que acompanham seus conteúdos profissionais e lifestyle.

Polêmicas

Um dos pontos altos da participação no programa foi os momentos polêmicos ao se referir à Linn da Quebrada, além das clássicas brigas na casa.

Recentemente, Mussi também esteve nos holofotes após uma briga com os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, após a influenciadora ser apontada como uma das divulgadoras do site de apostas online Blaze, em uma reportagem do Fantástico. Horas antes, Viih Tube rescindiu o contrato com a empresa.

Mussi fez comentários interpretados pelos seguidores como indiretas à ela. "Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm", postou Mussi no X, antigo Twitter. Após a repercussão, Eliezer, marido de Viih, utilizou o Instagram para rebater o suposto deboche de Mussi.

"Por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho", disse Eliezer. "Você, por acaso, agradeceu? Você falou um ‘obrigado’ por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar?", continuou o pai de Lua.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)