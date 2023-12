BBB 24: Tadeu Schmidt dá spoiler em primeira chamada da temporada; vídeo

Começou a contagem regressiva! Falta exatamente um mês para a estreia do BBB 24 e nesta segunda (18) a Globo divulgou a primeira chamada para a nova temporada do reality, edição de 2024.

Nas imagens divulgadas, o público fala direto com Tadeu Schmidt, por meio do Big Fone. De um lado do telefone, fãs brincam ao fazerem as solicitações para o BBB 24. Do outro da linha, o apresentador atende aos pedidos, dando dicas do que vem por aí a partir de janeiro do próximo ano.

Na chamada, Tadeu anunciou que a liderança terá mais poderes. Além disso, o apresentador ainda deu spoiler de que no globoplay, uma câmera exclusiva acompanhará o Líder através do uso de inteligência artificial.

Quando começa o BBB 24?

A aguardada estreia do BBB 24 está oficialmente marcada para o dia 8 de janeiro de 2024 ao comando de Tadeu Schmidt que apresentará sua terceira temporada do reality.

Quais as novidades previstas para BBB 24?

A nova edição do reality promete muitas novidades para deixar a disputa pelo prêmio ainda mais emocionante, como:

- A votação terá novos formatos como o “voto da torcida” e o “voto único”;

- Outra novidade do BBB 24 é a divisão do jogo em duas fases, com diferentes objetivos para a votação;

- Assim que entrarem na casa, os novos brothers serão surpreendidos por uma inédita divisão entre eles. Além dos já conhecidos grupos “Pipoca” e “Camarote”, em 2024, haverá um terceiro grupo na casa;

- Às segundas-feiras o famoso “Jogo da Discórdia” dará lugar a uma nova dinâmica, chamada "Sincerão";

- A grande novidade da vez é um vídeocast diário. Um programa especial onde os fãs do reality poderão comentar todos os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil;

- A exibição semanal de cinema não será mais exclusividade do Líder, ampliando o entretenimento para os outros participantes desfrutarem da sessão especial exibida na casa;

- O Líder da semana terá uma nova tarefa e será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita, que acontecerá às sextas-feiras e promete movimentar ainda mais o game.