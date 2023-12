BBB 24: Onde assistir o reality show ao vivo grátis? Confira

Com estreia marcada para o dia 8 de janeiro, a 24° edição do Big Brother Brasil já está despertando curiosidade do público com as novas dinâmicas divulgadas, e famosas listas de supostas celebridades que vão entrar no reality.

O programa dirigido pelo Big Boss, Boninho, terá apresentação de Tadeu Schmidt e três grupos de participantes, sendo esses: ‘Pipoca’, ‘Camarote’ e ‘Puxadinho’; saiba como e por onde assistir o reality show 24 horas por dia.

Onde assistir ao 'BBB 24’?

Além das transmissões diárias após a novela no horário nobre da Globo, o BBB 24 pode ser acompanhado pelo sinal aberto da Globoplay, plataforma de streaming da emissora disponível para dispositivos móveis.

Para quem não quiser perder nenhum momento da casa mais vigiada do Brasil, é possível assinar o Pay-Per-View, que oferece diferentes câmeras com 24 horas por dia de transmissão.

Novidades do ‘BBB 24’

Nesta 24° edição, o reality show deve ter algumas mudanças, entre elas regras de votação e um novo grupo denominado ‘Puxadinho’. Mesmo com modificações, o jornalista Tadeu Schmidt continuará sendo o apresentador do Big Brother Brasil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)