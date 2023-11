BBB 24: Ex-participantes dão dicas para entrar no reality show; confira

Para alguns brasileiros, entrar na casa mais vigiada do Brasil é sem dúvidas um sonho! Cada vez mais perto da estreia da 24° edição do Big Brother Brasil, em janeiro de 2024, é fundamental ficar atento às dicas para entrar no reality e, principalmente, conquistar o público.

Pensando nisso, separamos algumas dicas de ex-participantes do BBB que se destacaram nas edições do programa. Confira!

VEJA MAIS

Espontaneidade

Uma das principais características é a espontaneidade, não adianta criar um personagem ou personalidade diferente dentro do programa. A prova disso é Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21.

No vídeo de inscrição, o economista aparece de chinelo e diz, com naturalidade, bordões que conquistaram o público brasileiro. Já na casa, o pernambucano manteve a simpatia e humildade que, sem dúvidas, foram seu destaque.

Honestidade

Sarah Andrade, também do BBB 21, foi verdadeira e falou abertamente sobre um defeito pessoal no vídeo de inscrição. "Eu gosto de uma pequena manipulação, mas tento não deixar as pessoas perceberem", afirmou a consultora de marketing. O "defeito" chamou a atenção dos selecionadores.

Juliette, a campeã do BBB 21, admitiu que se imaginava "fazendo inimizades" no programa, o que aconteceu.

Persistência

Por fim, a dica mais valiosa é do vencedor do BBB 15, Cezar Lima, que se inscrevia desde a segunda edição do programa e foi selecionado na 14° tentativa. Entre as várias tentativas para entrar no reality, o campeão percebeu que os candidatos devem responder a três perguntas essenciais no vídeo de inscrição:

1- Por que você quer entrar no programa?

2- O que você quer gritar para o Brasil através do reality show?

3- Sendo selecionado, o que você fará para ser campeão?

Confira o vídeo de inscrição do campeão da 15° edição

Depois, basta acompanhar as etapas de inscrição e seleção do programa e, claro, torcer pela sorte e esperar ser o próximo brother ou sister da casa mais vigiada do Brasil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)