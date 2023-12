Milhem Cortaz, Tabet e Lívian Aragão estarão no BBB 24, diz colunista

Milhem Cortaz, Antonio Tabet e Lívian Aragão estão confirmados no grupo camarote do BBB 24 da Globo, segundo o colunista Chico Barney, do portal UOL.

No tweet, o colunista afirmou que a informação foi checada. “Conversando com insiders de Curicica, soube de três nomes que com certeza estarão no camarote”. Ainda na rede social do X, ele resgatou um vídeo em que Cortaz, ator da Globo, aparece cantarolando a música do BBB e que era a dica do padeiro, dada por Boninho.

Em relação a Antonio Tabet, do humorístico Porta dos Fundos, Barney destacou uma postagem recente do ator no Instagram. Na foto, Tabet aparece com diversos itens que remetem à logo do BBB. Por último, o jornalista confirmou Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, o Didi, como uma das participantes. Lívian, que tem milhões de seguidores em suas redes sociais, mantém também um podcast intitulado “Vibe Boa”.