BBB 24: Saiba quem são os participantes especulados pela web após dicas do Boninho

Há poucas semanas para a estreia da 24ª edição do Big Brother Brasil, o Big Boss, Boninho, divulgou na última terça-feira (19), dicas sobre os participantes da próxima temporada do reality show, que estreia no dia 8 de janeiro.

Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, o diretor de programas da Globo, mostra ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor ou vendedora. “Quem pode entrar no Big Brother? Eu arrumei um jeitinho de dar umas dicas para vocês”, disse ele.

Na web, os fãs da casa mais vigiada especularam os principais nomes sugeridos discretamente por Boninho. Entre eles, Gustavo Tubarão foi apontado pelo desenho de fazendeiro, e a cantora Flora Matos foi associada à imagem do avião, já que tem uma música chamada Piloto. Solange Almeida foi outra artista especulada por ser ex-vocalista da banda ‘Aviões do Forró’.

Chico Moedas, youtuber ex de Luísa Sonza, também foi apontado como possível participante com a figura que sacode os bolsos, aparentemente sem moedas. Camila Loures seria a dica de uma pessoa com microfone; saiba quem são os possíveis participantes.

Flora Matos

A cantora de rap, de 35 anos, vem sendo uma das apostas para o BBB 24 após a figura de avião mostrada por Boninho. Recentemente, a artista viralizou nas redes sociais com a música ‘Piloto’, além de protagonizar polêmicas com debates nas redes sociais.

Gustavo Tubarão

Gustavo Tubarão, de 24 anos, é um criador de conteúdo que ganhou destaque nas redes sociais a partir dos vídeos mostrando seu dia a dia na roça, na cidade de Cana Verde, no interior de Minas Gerais.

Camila Loures

Camila Loures, 28, é uma youtuber, influenciadora digital, atriz e cantora. A mineira começou a carreira no Youtube através do vídeo ‘Bolo Arco-Íris’, além de ser conhecida pelo clipe musical de ‘Bambolê’, gravado por ela em parceria com o funkeiro MC WM.

Chico Moedas

O influencer Chico Veiga, 27, conhecido como Chico Moedas devido ao investimento em Bitcoin, pode ser um dos partipantes do BBB 24.

Antes conhecido apenas como um dos amigos do streamer Casimiro, o influenciador ficou famoso em todo o país depois do relacionamento polêmico com a cantora Luísa Sonza.

Solange Almeida

A cantora e ex-vocalista de 49 anos foi outra artista especulada pela figura de avião por ter participado da banda ‘Aviões do Forró’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)