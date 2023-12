Ex-BBB Key Alves posa nua e anuncia que é a nova 'coelhinha' da Playboy internacional

A ex-BBB Key Alves, de 23 anos, agora faz parte do time de coelhinhas da revista erótica norte-americana Playboy. A novidade foi anunciada pela própria revista em uma publicação compartilhada nesta quarta-feira (20) nas redes sociais, com uma foto da ex-jogadora de vôlei com os seios cobertos pela bandeira dos Estados Unidos.

A revista, referência em entretenimento adulto, destacou a brasileira como uma "sensação do Brasil, estrela profissional do vôlei e nossa mais nova coelhinha" em uma nota publicada no Instagram. Nos comentários, Key reagiu à notícia. "Obrigado a todos os envolvidos, estou tão feliz e animada por fazer parte do time Playboy. Vou representar muito bem o nosso Brasil no mundo", escreveu.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a ex-BBB expressou sua felicidade por fazer parte da revista americana. "Fala galera! É isso mesmo que vocês viram no Instagram! Eu sou a nova coelhinha da Playboy, tô muito feliz de representar a nação americana. Gente, a Playboy vocês sabem, né? Está há mais de 70 anos no mercado com muitas mulheres incríveis e empoderadas", disse.

Após sua participação no Big Brother Brasil, Key Alves investiu em produzir conteúdo adulto para o OnlyFans. Ela revelou que, no primeiro mês, conseguiu uma quantia significativa de R$ 15 mil, dez vezes mais do que recebia como jogadora de vôlei. Ela ainda destacou que chegou a faturar impressionantes R$ 200 mil mensais apenas com conteúdos sensuais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)