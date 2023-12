Filha de Didi se torna coach e gera polêmica ao criticar público improdutivo: ‘mesmas 24 horas’

A atriz Lívian Aragão, de 24 anos, filha do humorista Renato Aragão - O Didi, viralizou nas redes sociais após se tornar coach motivacional e mostrar um trecho de uma palestra que concedeu. No vídeo, Lívian fala aos funcionários de uma empresa sobre produtividade e o motivo de uma pessoa ser mais produtiva que a outra. No entanto, a fala gerou uma grande polêmica e não agradou internautas.

No trecho que circula na internet, Lívian comenta sobre o que as pessoas fazem com o tempo durante o dia. “Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?”, disse.

Mas o vídeo fez Lívian ser muito criticada por internautas que apontaram o fato da ex-atriz ser filha de uma pessoa famosa. “Que lindo! Seguindo os passos do pai. Fazendo humor!”, escreveu uma pessoa. “Pobre não tem 24h aonde? Se passa 3 horas no transporte público lotado e 12h trabalhando? Essa garota nunca pegou um BRT e acha que tem moral pra falar comigo”, digitou outro internauta. Outra pessoa ainda comentou: “Alguns são improdutivos e outros são filho do Renato Aragão”.

