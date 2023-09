Saiba porquê Renato Aragão perdeu o direito de usar a marca ‘Didi’

O comediante Renato Aragão, conhecido como “Didi” na televisão, não pode usar mais a marca para o lançamento de produtos e serviços, depois de 60 anos tendo-a como propriedade. Entenda o motivo:

VEJA MAIS

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a marca “Didi” foi adquirida pela empresa chinesa Beijing Didi Infinity, a mesma que comprou a “Didizinho”. Para o estabelecimento, ter conseguido adquirir o “título”, Renato deixou de renovar a propriedade da marca por si próprio, já que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) costuma avisar ao proprietário sobre a proximidade do vencimento com antecedência.