Renato Aragão continua em observação médica: ‘Melhor do que ontem’, diz filha

Internado desde a última quarta-feira (7), o humorista Renato Aragão, de 87 anos, continua em observação médica, após apresentar um quadro de Acidente Isquêmico Transitório (AIT), uma espécie de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele se sentiu mal e deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra, Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro. As informações são do Extra.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, a filha de Renato, Lívian Aragão, foi quem atualizou o estado de saúde do pai, na tarde de quinta-feira (8). "Meu pai está bem. Melhor que ontem, mas segue em observação médica e neurológica para voltar para casa 100% em breve", escreveu a atriz, que completou: "Obrigada a todos que mandaram mensagem. Ele fica bem feliz com o carinho de vocês".

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Lívian estava na Farofa da Gkay, em Fortaleza, quando soube que Renato tinha passado mal. Ela pegou o primeiro voo para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, foi criticada por alguns internautas por estar no evento. "Família em primeiro lugar, mas infelizmente não tenho máquina de teletransporte nem bola de cristal pra ver que isso ia acontecer. Já estou aqui com ele e se você quiser ajudar, mande boas vibrações e pare de criticar os outros sem necessidade em um momento delicado", escreveu Lívian.

Em seu perfil nas redes, a filha de Renato publicou uma foto ao lado do pai no hospital e contou na legenda: "(Ele) está sob vigilância neurológica, muito bem monitorado com muito amor e carinho".

[instagram=