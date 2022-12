Renato Aragão é internado em hospital no Rio de Janeiro: 'Está em observação'

Uma notícia pegou a muitos de surpresa na tarde desta quarta-feira (7). O humorista e ator Renato Aragão precisou ser interntado em um hospital no Rio de Janeiro. A esposa do artista confirmou a informação ao site Splash Uol. Segundo ela, o pai de Livian Aragão foi diagnosticado com AIT (Ataque Isquêmico Transitório).

Após se sentir zonzo em casa, Renato está sendo observado pelos médicos. “Está em observação como tem que ser. Ele já está no quarto, não estamos na UTI”, disse Lilian Aragão.

O que é AIT?

O ataque isquêmico transitório é o nome dado a uma alteração da função cerebral. Normalmente, dura cerca de uma hora e é causada por um bloqueio do fornecimento de sangue para a região cerebral. O AIT pode se sinalizar um futuro acidente vascular cerebral.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)