Renato Aragão recebe alta médica e deixa hospital, no Rio de Janeiro

O humorista Renato Aragão, de 87 anos, recebeu alta médica do hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (9). Aragão estava internado há dois dias após ter sofrido um Acidente Isquêmico Transitório (AIT). O retorno do artista para casa foi registrado, com muita alegria, pela filha, a atriz Lívian Aragão.

A filha do humorista estava no hospital, que fica localizado na Barra da Tijuca, desde ontem, para acompanhar de perto o quadro de saúde do pai. Na tarde de quinta-feira (8), nas redes sociais, ela disse aos seguidores que Renato apresentava melhora, mas ainda estava sendo acompanhado pelos médicos.

Nesta sexta-feira (9), Lívian usou as redes sociais para mostrar o retorno do humorista para casa, após ser liberado pela equipe médica. "Oi, pessoal, 'tamo junto'. Obrigado pelo carinho! Um beijo para todo mundo!", falou Renato Aragão, nos stories de Lívian.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)