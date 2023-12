Quem são Milhem Cortaz, Tabet e Lívian Aragão, nomes cotados para o BBB 24?

Segundo o colunista Chico Barney, do portal UOL, Milhem Cortaz, Antonio Tabet e Lívian Aragão estão confirmados no grupo camarote do BBB 24. O colunista confirmou a informação em uma publicação na rede social X. Conheça um pouco mais sobre os possíveis participantes do reality:

Milhem Cortaz é ator e seu primeiro papel foi atuando na peça teatral " O santo milagroso". Ainda adolescente, Cortaz foi morar na Itália onde fez parte da companhia Piccolo, de Milão, onde rodou o país fazendo teatro de rua. De volta ao Brasil, Milhem Cortaz participou de novelas como "Outro lado do paraíso" e "O sétimo guardião". No cinema atuou em grandes filmes como Carandiru (2003), de Hector Babenco e Tropa de elite 2 (2010), de José Padilha, Alemão (2014), de José Eduardo Belmonte.

VEJA MAIS

Já Antonio Tabet é um ator, publicitário, roteirista e humorista. Tabet é um dos criadores dos canais "Desimpedidos" e "Porta dos Fundos", comanda o talk show "Show do Kibe" no canal TBS, possuía um quadro no programa Caldeirão do Huck da Rede Globo e criou o blog de humor "Kibe Loco". Além disso, Tabet foi vice-presidente de comunicação no Clube de Regatas do Flamengo entre 2015 e 2017. No cinema atuou nos filmes como "Divã a 2" (2015) e em "Operações Especiais" (2015).

Filha de Renato Aragão, o Didi, um dos maiores humorista brasileiros, Lívian Aragão iniciou sua carreira como atriz em 1999, com 8 meses de vida, como a filha de Adriana Esteves no filme "O Trapalhão e a Luz Azul". Em 2003, aos quatro anos, passou a fazer figuração e pequenas aparições no programa "A Turma do Didi", além de interpretar um anjo no filme "Didi, o Cupido Trapalhão".Em 2013 estreou em sua primeira novela, "Flor do Caribe", na pele da personagem Marizé da Silva. Atualmente Lívian está apostando na carreira de coach motivacional.