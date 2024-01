Sandy surge na Globo e pede vaga no BBB 24; vídeo

Sandy Leah fez participação com Tadeu Schmidt e Fábio Porchat no programa Agora Vai, quadro humorístico exibido na Globo neste domingo (31) para fazer uma retrospectiva do ano. Recém-separada do músico Lucas Lima, a cantora entrou na brincadeira ao debochar da própria discrição e pediu uma vaga no BBB 24. "Estou pronta", disparou ela.

VEJA MAIS

Porchat afirmou a Schmidt, também presente na atração, que algumas pessoas queriam entrar no programa. Pedro Bial e Marcos Mion mandaram vídeos com mensagens irônicas, todas pedindo para participar. Sandy entro em seguida.

"Quero muito participar do BBB porque eu amo exposição e acho que vou ficar super à vontade com 80 câmeras me filmando 24 horas por dia todos os dias. Então, Brasil, eu estou pronta!", afirmou ela, em tom de ironia.

Assista: