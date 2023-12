Sandy diz que ano da separação com Lucas Lima 'não foi fácil’

Sandy falou publicamente sobre os desafios no ano em que divorciou com o músico Lucas Lima. Nas redes sociais, a cantora discreta em expor sua vida pessoal falou sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

No Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. A artista divulgou imagens em shows nacionais, internacionais e outras aparições especiais, como a apresentação ao lado da amiga Wanessa no ‘Domingão com Huck’.

Sandy também incluiu alguns vídeos de apresentações ao lado do ex-marido na retrospectiva. Ela comentou sobre a separação com a mesma discrição. “Depois de um ano tão desafiador, é acolhedor olhar pra trás e ver tantas realizações”, disse.

“Eu participei de festivais, eu cantei com o Coldplay, eu co-protagonizei um filme com o Fábio Porchat (estreia ano que vem!)… Fiz minha 1ª turnê solo internacional, cantei em alto-mar, ganhei um especial Som Brasil, lancei o NVE Ao Vivo, fui a programas de amigos queridos, cantei, gravei, vibrei, me emocionei”, celebrou.

“Claro que não foi um ano fácil, mas, sim, a arte salva, a arte cura”, finalizou Sandy. O ex-marido Lucas Lima foi na postagem e postou apoio. "Merece tudo de lindo no mundo", falou. A cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais.

Após o término, Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação. Logo após anunciarem o fim do casamento, o músico acompanhou a ex-mulher em uma turnê pela Europa. Após retornarem ao Brasil, eles subiram juntos ao palco algumas vezes e costumam trocar interações nas redes sociais com elogios.