Silvero Pereira faz publicação sobre participação no BBB24

O ator Silvero Pereira decidiu fazer uma brincadeira com seus fãs nas redes sociais nesta quarta-feira (03). Em uma publicação do Instagram, ele apresentou uma foto que supostamente mostrava a participação dele no Big Brother Brasil 2024.

No entanto, no próprio texto da publicação ele explica que será apenas um expectador do reality show.

“E finalmente chegou o momento!!! Vai ser muita confusão, muita festa, muita amizade e muita treta. Enfim, eis que chegou o momento meus Silvestres. Dia 07 a casa mais vigiada do mundo abre as portas e EU estarei acompanhando tudo junto com vocês”, diz ele na postagem.

Seguidores do ator se divertiram com a publicação e alguns chegaram a acreditar na brincadeira dele

"Eu já caí nessa ano passado hahahahah”, confessou um seguidor

"Aff já tava aqui comemorando. Aí vc tinha que tá lá, seria uma alegria”, declarou uma fã

"Todo ano ele me engana e todo o ano eu gostaria que fosse verdade pois eu já estaria na torcida no Team Silvero”, comentou uma usuária.

A lista oficial com os nomes dos participantes do BBB24 será divulgada na próxima sexta-feira (05), nos canais oficiais da Globo.