Ex-BBB Jade Picon ‘leva caldo’ ao sensualizar na praia; vídeo

A ex-BBB, influencer e atriz Jade Picon compartilhou um vídeo com seus seguidores no Instagram levando “um caldo” na praia. Veja abaixo.

No vídeo, Jade está se biquíni escuro e começa sensualizando no mar. Entretanto, após um breve desfile, a influencer é derrubada por uma onda. “2024 chegando com tudo”, brincou Jade na legenda.

Internautas comentaram na publicação: “Os amigos no fundo rindo são os melhores”, disse uma; “Queria saber qual protetor solar ela usa para ir à praia todo dia”, outra falou; “Iemanjá não tá pra brincadeira esse ano”, brincou um rapaz.

Jade participou do Big Brother Brasil 22 e fez parte do elenco de “Travessia”, novela da TV Globo, como Chiara. Em agosto de 2023, Jade revelou que seu contrato com a emissora é por projeto e que tem vontade de continuar atuando na televisão.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)