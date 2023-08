Desempregada, Jade Picon revela que não é funcionária da Globo

Em maio desde ano, Jade Picon se despedia da Globo, com o fim de 'Travessia. Com a interpretação de Chiara, a ex-BBB revelou o desejo de continuar atuando na televisão, mas disse que o contrato com a emissora não é longo, e sim por projeto.

“Meu contrato é por obra. Eu olho para o projeto, independentemente de onde vier, tem que ser um projeto que tenha um match [combinação] legal comigo e com o que estou querendo para a minha carreira”, explicou.

A influenciadora, contou ainda que está berta para novos desafios e se prepara para novos trabalhos. “Eu estou estudando. Agora que eu estou com tempo, atuação, ser atriz, com certeza, é uma carreira que eu quero seguir. Eu me apaixonei. Foi uma experiência maravilhosa, transformadora. Espero em breve voltar para as telinhas, fazer algum projeto novo, mas estou me dedicando a estudar”, revelou.