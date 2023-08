Atriz e influenciadora Jade Picon anuncia cirurgia plástica: 'Esperei anos o momento certo'

Nesta quinta-feira (11), Jade Picon, 21, foi às redes sociais para anunciar que colocou prótese de silicone nos seios. Em um vídeo, gravado antes do procedimento, ela explicou os motivos da escolha.

"Bom gente, tenho que conversar com vocês hoje, tenho um comunicado a fazer. Estou toda arrumada porque estou deixando esse vídeo pronto. Eu sinto que desde pequena, quando entrei aqui no Instagram, eu tenho esse espaço onde me sinto segura em ser eu mesma, em conversar e falar as coisas para vocês, então, bora", começou.

Jade disse que andava descontente com seu corpo, pricipalmente depois de perder peso: "Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes".

"Pensei muito, esperei anos o momento certo e eu acredito que seja agora. Visitei muitos profissionais, esperei o momento certo e decidi colocar prótese de silicone, algo bem natural, para eu recuperar o que eu tinha antes, que era o que eu gostava", pontuou.

A artista disse que não quer fazer diário após a cirurgia, ou falar como foi e tem sido, justamente para não influenciar as pessoas: "[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade".

"Eu sei que tem gente que cuida de mim mesmo de longe, que se importa, e uma coisa importante é que esse vídeo só está sendo postado porque eu já saí da cirurgia e já está tudo bem. É isso. Saibam que a cirurgia é um mero detalhe perto do que está por acontecer, e eu estou muito feliz de ter vindo compartilhar com vocês. Vou aproveitar esse tempo para me recuperar", finalizou.