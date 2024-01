BBB 24: veja como será a divulgação dos participantes do BBB 24 no Big Day nesta sexta-feira, 5

O Big Day está marcado para está sexta-feira (05). Durante a programação da Tv Globo o público vai conhecer os competidores ao prêmio milionário do Big Brother Brasil 24. As revelações terão um esquema especial este ano, com flashes desde o início do dia, a divulgação dos perfis dos novos brothers e sisters vão ocorrer pela manhã, tarde e noite.

VEJA MAIS

A revelação dos futuros confinados será ancorada da casa mais vigiada do Brasil e transmitida pela TV Globo. Diretamente da residência, Tadeu Schmidt e Ana Clara vão apresentar os participantes enquanto conversam sobre o assunto que domina o país.

No gshow e no Globoplay, acontece a tradicional ‘Maratona Big Day’. Vários apresentadores e convidados especiais vão repercutir, em tempo real, quem são os novos participantes do programa. A exibição da maratona será ao vivo e vai acompanhar a revelação dos brothers e sisters durante todo o dia.