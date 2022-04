Ator Silvero Pereira sofre acidente em estrada e sai sem ferimentos: 'Uma curva acentuada'; vídeo

O ator Silvero Pereira, estrela do filme "Bacurau" e intérprete do personagem Zacquieu, na novela Pantanal (TV Globo) sofreu um acidente de carro na manhã deste domingo (17), na rodovia CE-166, no interior do Ceará. O carro de Silvero caiu em um barranco após derrapar em uma curva, entre os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro. O ator não teve ferimentos.

Silvero publicou uma foto nas suas redes sociais, para tranquilizar os fãs. "Meu povo, tá tudo bem! Não se preocupem (os que receberam fotos de um acidente por Whatsapp). Não foi nada sério. Nenhum ferimento! Tudo joia", minimizou o ator. "Estava voltando de Milhã para Mombaça quando na estrada entre Senador e Piquet Carneiro fiz uma curva muito acentuada o carro subiu o fio-de-pedra, deslizou numa ribanceira e perdi o controle. Então, acabei colidindo com algumas pequenas árvores e , finalmente, o carro parou".

VEJA MAIS

Segundo o ator, eram três pessoas no veículo. "Todos com cintos de segurança, nenhum ferimento leve ou grave", disse Silvero. "A guarda Pró-Cidadania de Piquet Carneiro foi muito prestativa. As pessoas do distrito muito solicitas levaram água, café, bolacha até o momento em que o seguro do automóvel foi acionado e as providências já foram tomadas".

O ator estava no Ceará nos últimos dias e, no sábado, participou de uma festa no município de Milhã.