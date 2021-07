Prestes a interpretar 'peão gay', Silvero Pereira aparece completamente nu: 'estou precisando'

Silvero Pereira, 39, ousou em um post das redes sociais na última sexta-feira (23) ao publicar foto em que aparece completamente nu. Se preparando para viver um peão gay, o ator participará do remake da novela 'Pantanal', da TV Globo. As informações são do Observatório G.

"Finalmente, fim de semana. Deitar e… dormir, porque é disso que estou precisando", escreveu na legenda.

O registro do ator deixou os fãs alvoroçados. "Que ousado", escreveu um. "Você mexe com homens e mulheres", afirmou outra.