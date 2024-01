BBB24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes assumem medo de encontro no reality

A possível desavença entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes em função de Gabriel Medina foi pauta no primeiro dia do BBB 24. A modelo e a influenciadora se abraçaram assim que entraram na casa e, logo nos primeiros momentos, viraram assunto no confinamento.

Conversando com sisters na cozinha, Yasmin fala: "Eu pedi para os meus cristais me mostrarem quem vinha, e só me mostravam ela". Em outro momento, a modelo afirma que tem vontade de conversar com a pernambucana, e revela: " A gente nunca conversou... Eu gosto dela. Eu acho ela feliz, animada, jovem. Eu quero que tudo que aconteceu fora dessa casa fique fora da casa".

Logo em seguida, as duas conversaram na cozinha da casa mais vigiada do Brasil e confirmaram que estavam com medo desse encontro. "Nem eu e nem você fizemos nada. Foi um negócio que saiu e as pessoas de fora assumiram coisas", lembrou Yasmin. Na ocasião, as duas decidiram deixar os problemas fora da casa e ter uma boa convivência durante o programa.